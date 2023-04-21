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    Давать льготы предприятиям за привлечение старшеклассников к работе предлагают в Казахстане

    21 Апреля 2023, 17:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха предложил поощрять предприятия за привлечение к труду молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних является отсутствие их трудовой и социальной занятости. Как показывает практика, больше половины подростков, совершивших преступления, нигде не учились и не работали», - сказал Игорь Лепеха в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

    По его словам, этот вопрос особенно актуален для сельской молодежи, где необходимо создать условия для их развития, воспитания и досуга.

    «Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы быть предоставление льгот предприятиям, привлекающим к работе старшеклассников и студентов во время летних каникул. Данная мера также позволит обеспечить занятость подростков и положительно повлияет на коррекцию поведения молодежи», - отметил спикер.

    По словам Игоря Лепехи, серьезно влияют на поведение подростков недостатки в их нравственном воспитании.

    «Широкое распространение в социальных сетях получили видеоролики избиений, совершенные подростками в Усть-Каменогорске, Семее и Кызылординской области. Тогда как вовремя замеченные отклонения в поведении детей и правильно организованная педагогическая помощь могли бы предотвратить эти преступления», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК Общество Молодежь
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