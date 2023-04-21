Давать льготы предприятиям за привлечение старшеклассников к работе предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха предложил поощрять предприятия за привлечение к труду молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних является отсутствие их трудовой и социальной занятости. Как показывает практика, больше половины подростков, совершивших преступления, нигде не учились и не работали», - сказал Игорь Лепеха в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

По его словам, этот вопрос особенно актуален для сельской молодежи, где необходимо создать условия для их развития, воспитания и досуга.

«Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы быть предоставление льгот предприятиям, привлекающим к работе старшеклассников и студентов во время летних каникул. Данная мера также позволит обеспечить занятость подростков и положительно повлияет на коррекцию поведения молодежи», - отметил спикер.

По словам Игоря Лепехи, серьезно влияют на поведение подростков недостатки в их нравственном воспитании.

«Широкое распространение в социальных сетях получили видеоролики избиений, совершенные подростками в Усть-Каменогорске, Семее и Кызылординской области. Тогда как вовремя замеченные отклонения в поведении детей и правильно организованная педагогическая помощь могли бы предотвратить эти преступления», - добавил вице-министр.