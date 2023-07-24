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    Даурен Жандарбек покинул должность заместителя акима СКО

    24 Июля 2023, 18:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вакантно место заместителя акима области. Должность покинул Даурен Жандарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    42-летнего Даурена Жандарбека назначили заместителем акима Северо-Казахстанской области в июле 2017 года. Должность, которую занимал последние шесть лет, он покинул по собственному желанию.

    В регионе Даурен Жандарбек курировал вопросы индустриально-инновационного развития – в том числе привлечения инвесторов – предпринимательства, здравоохранения, сферы культуры, языковой политики и архивного дела, физической культуры и спорта, туризма и цифровизации и оказания государственных услуг. Сферы здравоохранения, культуры и спорта ему передали в прошлом году, когда сократили двух заместителей акима области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Отставки Северо-Казахстанская область Акимат Регионы Казахстана Петропавловск
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