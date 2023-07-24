Даурен Жандарбек покинул должность заместителя акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вакантно место заместителя акима области. Должность покинул Даурен Жандарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

42-летнего Даурена Жандарбека назначили заместителем акима Северо-Казахстанской области в июле 2017 года. Должность, которую занимал последние шесть лет, он покинул по собственному желанию.

В регионе Даурен Жандарбек курировал вопросы индустриально-инновационного развития – в том числе привлечения инвесторов – предпринимательства, здравоохранения, сферы культуры, языковой политики и архивного дела, физической культуры и спорта, туризма и цифровизации и оказания государственных услуг. Сферы здравоохранения, культуры и спорта ему передали в прошлом году, когда сократили двух заместителей акима области.