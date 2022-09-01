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    Даурен Темирбеков назначен вице-министром финансов РК

    1 Сентября 2022, 21:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Даурен Темирбеков назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Темирбеков Даурен Оденович родился в 1986 году в Семее.

    Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстанский университет Дружбы народов, Университет Шеффилда (Великобритания).

    Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности и.о. специалиста, специалиста Управления анализа деятельности республиканских госпредприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК.

    С 2008-2009 гг. занимал должность эксперта в комитете госимущества и приватизации МФ РК.

    В 2009-2011 гг. — эксперт; главный эксперт управления методологии управления государственными активами Министерстве финансов РК.

    В 2011-2015 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

    В 2015-2017 гг. — заместитель директора департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК.

    В 2017-2018 гг. — заместитель директора департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

    С июня 2018 года по настоящее время являлся директором департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Назначения Минфин РК
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