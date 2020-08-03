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    Даурен Сабитов назначен директором департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК

    3 Августа 2020, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назначен Даурен Сабитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Facebook.

    Даурен Куанбекович Сабитов окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

    С 2013 по 2017 годы работал директором департамента транзитной политики и логистики Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    С 2017 года по 2020 годы занимал должность заместителя председателя комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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