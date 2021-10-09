Даурен Кенбеил: Сведения о состоянии госдолга Казахстана являются открытыми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недавно появилась информация о проведенном анализе данных по международному финансированию Китая других стран за 2000-2017 годы группой экспертов американского исследовательского центра William & Mary's Global Research Institute. В результате данного исследования эксперты выявили так называемый «скрытый долг» стран, в том числе и Казахстана перед Китаем. Является ли наша страна крупным должником восточного соседа и как на самом деле обстоят дела, рассказал в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил.

- Даурен Маратович, есть информация о так называемом «скрытом долге» перед Китаем в размере 39 млрд долларов США, и, по данным группы американских экспертов, наша страна является одним из крупных должников. Так ли это?

- Я в курсе этой информации и могу с уверенностью сказать, что она не соответствует действительности. На самом деле при детальном анализе содержания данного отчета мы определили ряд методологических ошибок.

В качестве «скрытого долга» авторами работы называется сумма притоков финансирования со стороны Китая за несколько лет, а не долговые обязательства на конец анализируемого периода, в связи с чем и возникает неверное представление о наличии значительного объема «скрытого долга» перед Китаем. То есть представленная оценка «скрытого долга» учитывает лишь входящие потоки финансирования со стороны Китая, и не учитывает обратные потоки за этот период в виде погашения, межстранового взаимозачета и реструктуризации обязательств.

Поэтому хотелось бы пояснить, что по состоянию на 1 июля 2021 года государственный внешний долг Казахстана перед КНР является незначительным и составляет 96 млн долларов США. В свою очередь долг квазигосударственного сектора перед Китаем не превышает 3% к ВВП и составляет 4,8 млрд долл. США, и это включая весь размер гарантированного государством долга в 1,4 млрд долл. США, или 0,8% к ВВП.

- То есть долг перед Китаем все-таки есть, но не в масштабных размерах, как указывается в отчете?

- Да, долг перед Китаем есть, но не в таких значительных объемах, как отмечено в отчете американских экспертов. Практически все страны мира, включая развитые, имеют госдолг. Это нормальный процесс в международной практике. В целом, текущий размер государственного внешнего долга Казахстана перед китайской стороной связан с освоением средств займа для финансирования проекта по модернизации казахстанских таможенных пунктов в рамках Кредитного соглашения между Правительством РК и Эксимбанком Китая, подписанного в 2019 году.

Гарантированный государством долг Республики Казахстан перед Китаем образовался в результате финансирования ряда приоритетных проектов в автодорожной отрасли.

- Что вы планируете предпринять, чтобы в будущем неосведомленные в данных деталях эксперты не допускали такого рода ошибки?

- Сведения о текущем состоянии государственного долга нашей страны являются открытыми. Мы официально публикуем их на ежеквартальной основе. Обязательно публикуется государственный внешний долг, а также информация о гарантированном государством долге.

Нужно пользоваться и апеллировать официальной статистикой.

- Даурен Маратович, спасибо за интервью.