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    Даурен Кеңбеил назначен вице-министром финансов РК

    2 Марта 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Кеңбеил Даурен Маратұлы назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Даурен Кеңбеил родился в 1984 году в Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Московский государственный университет имени М. Ломоносова.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности исполняющего обязанности ведущего специалиста отдела информационной безопасности Комитета казначейства Министерства финансов РК. В 2006-2013 годы работал на различных должностях в Комитете казначейства Министерства финансов РК. В 2013 году был назначен на должность руководителя управления концессионных проектов Министерства финансов РК. В 2017-2019 годы — заместитель директора департамента государственного заимствования Министерства финансов РК.

    С июля 2019 года и по настоящее время — директор департамента государственного заимствования Министерства финансов РК.

    Автор:

    Правительство РК Назначения Минфин РК
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