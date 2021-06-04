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    Даурен Адильбеков встретился с российскими предпринимателями

    4 Июня 2021, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся Петербургский Международный экономический форум, где принял участие Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Даурен Адильбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В рамках форума он провёл ряд встреч с представителями местных исполнительных органов и бизнеса России.

    Была проведена встреча с губернатором Рязанской области РФ Николаем Любимовым.

    При встрече с Президентом корпорации «Технониколь» Сергеем Колесниковым обсуждены инвестиционные проекты, связанные со строительством заводов по производству полимерной теплоизоляции и каменной ваты. Сторонами были рассмотрены проблемы их реализации и вопросы будущего экспорта готовой продукции в КНР и страны Азии.

    Также была проведена встреча с Председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Радиком Султановым по возможности строительства в нашей стране стекольного завода.

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    Бизнес Сенат Промышленность
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