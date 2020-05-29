Даурен Абаев: Всегда помнить о политических репрессиях - наш гражданский долг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы города Нур-Султана начала свою работу Международная online-конференция «Казахстан: политика исторической памяти», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждое мероприятие такого рода вносит значимый вклад в формирование конструктивного дискурса вокруг трагических событий первой половины 20 века. К сожалению, в наши дни информационное пространство изолировано гуманитарным дилетантизмом и псевдонаучными концепциями. В этом ключе работа академического сообщества, экспертов, работников сферы просвещения обретает важнейшее значение. 31 мая мы чтим память около 100 тысяч жертв сталинских репрессий. Всегда помнить о той страшной трагедии - наш гражданский долг. Невиданной катастрофой стал массовый голод 20-х, 30-х годов. В результате бесчеловечного социального эксперимента погибли от голода и покинули родную землю более трех миллионов наших соотечественников», - сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, открывая конференцию.

Спикер добавил, что с первых дней независимости Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание сохранению исторической памяти о событиях тех лет, а Глава государства Касым-Жомарт Токаев последовательно продолжает этот курс.

Отметим, конференция проводится в рамках ежегодного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего», посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

В работе online-конференции приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Д.Абаев, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Ж.Туймебаев, председатель Совета Ассамблеи народов России, руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии С.Смирнова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь П.Жданович, президент Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Е.Пивовар, сценарист, режиссёр, внучка узницы Акмолинского лагеря жен изменников Родины «АЛЖИР» Л.Френкель Д.Виолина, директор Архива Президента РК Д.Абдукадырова, депутаты Парламента РК, казахстанские и зарубежные ученые и эксперты, потомки репрессированных, члены АНК, представители научной и творческой интеллигенции, научно-экспертного сообщества Ассамблеи, государственных органов и этнокультурных объединений.