Даурен Абаев вручил премии и гранты Президента РК в области СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе торжественной церемонии первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев зачитал поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с профессиональным праздником работников СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Ваши публикации и сюжеты отражают переживания и чаяния людей, их мысли и мнения, устремления и надежды. Вы держите руку на пульсе происходящего в обществе, всегда находясь среди народа. Ваш труд вносит большую лепту в реализацию концепции «слышащего государства». Кроме того, благодаря своим профессиональным знаниям и навыкам, вы содействуете вхождению нашей страны в число передовых и развитых государств мира», - говорится в поздравлении.

Президент в своем приветствии особо остановился на роли средств массовой информации во время пандемии, когда журналистам пришлось не покладая рук трудиться наряду с представителями здравоохранения и правоохранительных органов.

Затем Даурен Абаев поздравил лауреатов премий и обладателей грантов, творческие коллективы, получившие благодарности Главы государства.

«Уверен, имеется прямая корреляция между процентом граждан, носящих маски и процентом вашего эфирного времени, отведенного коронавирусом. Не в последнюю очередь по этой причине Глава государства на последнем онлайн-форуме «Biz birgemiz» отдельно выделил журналистов наряду с врачами, полицейскими и волонтерами в качестве героев в борьбе с пандемией. Я очень хорошо знаю, что вы сегодня работаете в непростых условиях. Выполняя самые разные редакционные задания, вы рискуете не только своим здоровьем, но и здоровьем родных и близких. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за ваш непростой труд, пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия. Пусть творческое вдохновение, энтузиазм никогда не покидают вас, а все намеченные планы реализуются», - сказал Даурен Абаев в ходе церемонии.

Распоряжением Президента Республики Казахстан премии присуждены Даурену Куатову – главному редактору газеты «Қазақ әдебиеті», Дархану Кыдырали Куандыкулы – председателю правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», Серику Сарыбаю – директору телеканала «Жетысу», Александру Трухачеву – шеф-редактору отдела аналитических программ канала «Хабар».

Гранты вручены Альбине Ашим – корреспонденту национального телеканала «QAZAQSTAN», Макпал Мадияровой – корреспонденту отдела аналитических программ телеканала «Хабар», Маржан Нурушевой – редактору-телеведущей телеканала «Semei», Жандосу Смайлову – выпускающему редактору информационного агентства «Азаттық рухы».

Благодарность Президента объявлена творческим коллективам республиканских газет «Ана тілі», «Казахстанская правда», международного информационного агентства «Казинформ», Мангистауского областного филиала национального телеканала «QAZAQSTAN».

Благодарственные письма от имени Главы государства направлены во все регионы страны, где они будут торжественно вручены отличившимся журналистам.



