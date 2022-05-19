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    Даурен Абаев: Трансграничный туризм – одно из перспективных направлений сотрудничества ШОС

    19 Мая 2022, 14:55

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Продвижение трансграничного туристического маршрута Великого шелкового пути является одним из перспективных направлений сотрудничества. Об этом на встрече глав туристских администраций государств-членов ШОС в Ташкенте заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр отметил, что туризм в период пандемии стал самой пострадавшей отраслью экономики.

    «Ранее ежегодно около 7 млн казахстанцев посещали страны ШОС и около 8 млн граждан государств-участников Организации посещали Казахстан. В 2021 году этот показатель не достиг и 3 млн», - отметил министр.

    Он проинформировал коллег о постепенном снятии карантинных ограничений на границах Казахстана, восстановлении пеших маршрутов, автобусного, железнодорожного и авиасообщений, что особенно важно для развития туризма.

    Также глава ведомства ознакомил участников встречи с принимаемыми в Казахстане мерами господдержки для скорейшего выхода отрасли из кризиса.

    «Правительство на приобретение оборудования для горно-лыжных курортов возмещает до 25 %, возмещение представителям туробъектов и объектов придорожного сервиса - до 10 %, возмещение приобретения туравтобусов - до 25 %. Также будем субсидировать содержание санитарно-гигиенических узлов и детские авиабилеты. Эти меры являются первым шагом», - отметил Даурен Абаев.

    Отдельно министр отметил, что благодаря разнообразию природы и географическому положению Казахстан может предложить разные виды трансграничного туризма, как горного в районе Тянь-Шаня и Алтайских гор, так и круизного по Каспийскому морю, а также на историческом отрезке Великого шелкового пути.

    «Одним из перспективных направлений является продвижение трансграничного туристического маршрута Великого шелкового пути. Торговый порт Актау с его пляжами и отелями, инфраструктурой, хорошим климатом, а также наличием в его окрестностях удивительных памятников культуры может стать полноценным центром пляжного отдыха для всех стран ШОС», - подчеркнул Даурен Абаев.

    В мероприятии приняли участие руководители туристских администраций государств-членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также международные эксперты по развитию туризма и сохранению культурного наследия.

    По итогам встречи руководители туристских администраций одобрили проект «Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Туризм Сотрудничество Даурен Абаев Международная деятельность РК
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