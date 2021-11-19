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    Даурен Абаев: Стихи Жамбыла звучат как лозунги, призывающие к великим делам

    19 Ноября 2021, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стихи Жамбыла звучат как лозунги, призывающие к великим делам. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев на международной конференции «Ұлы дала ақыны», посвященной 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стихи Жамбыла звучат как лозунги, призывающие к великим делам, пробуждающие патриотические чувства. «Нужно говорить о человечности, мужестве, подвигах. И нужно говорить о согласии, которое объединяет народ…», – так говорил наш мудрый предок, в творчестве которого всегда воспевались любовь к родной земле, единство и согласие в народе, лучшие человеческие качества. В трудные времена пламенные стихи степного Гомера ободряли не только нас, но и другие народы. Не будет преувеличением назвать неофициальным гимном Великой Отечественной войны его стихотворение «Ленинградцы, дети мои». Каждый солдат, боровшийся с фашистскими захватчиками, хранил его строки в своем сердце.

    Великий поэт прославил казахский дух и героизм, духовно поддержал свой народ, перенесший тяжелые испытания в 20-м веке», – сказал Д. Абаев.

    По его словам, Жамбыл «дал нашим дедам и отцам надежду, которая привела нацию к победе, к независимости».

    «Мы должны сделать своим жизненным правилом принцип великого поэта – «Мои корни – родной народ, мои ветви – мои стихи, я пою о счастье и благополучии моей страны», – подчеркнул Д. Абаев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Жамбылская область Культура Патриотизм
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