Даурен Абаев: Сегодня борьба за здоровье нации – главный вопрос повестки дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня борьба за здоровье нации – главный вопрос повестки дня. С целью обеспечения безопасности вводятся беспрецедентные ограничительные меры, отметил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ»

«Однако в этой ситуации бизнес, как опора социального благополучия, не должен оказаться на обочине государственных интересов. Именно поэтому Правительством по поручению Президента подготовлен пакет жизненно важных мер.

Эта информация активно тиражируется в СМИ, но я счел необходимым еще раз выделить перечень 10-ти ключевых шагов: ​

1) Будет расширено кредитование бизнеса до 1 трлн. тенге. Средства пойдут на поддержку отечественных производителей. Конечная ставка по кредитам составит 6%.

2) Будет снижено число проверок среднего бизнеса. На проверки малого и микро-бизнеса уже действует мораторий.

3) Предусматриваются налоговые стимулы для крупных объектов торговли, кинотеатров, спортивных объектов и т.д. путем освобождения от налога на имущество сроком на один год.

4) Почти 7 тысяч сельхозтоваропроизводителей будут освобождены от уплаты налога на земли сельскохозяйственного назначения. Также будет освобожден от НДС импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят.

5) Предлагается освободить от налогов на доходы индивидуальных предпринимателей.

6) Разрабатывается новая Дорожная карта занятости. Общее финансирование составит 300 млрд тенге.

Будет создано 120 тысяч рабочих мест за счёт реализации новых инфраструктурных проектов в регионах (ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры).

7) На время ЧП вводится запрет на начисление штрафов при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.

8) Для физлиц вводится возможность исправления кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев.

9) На время действия ЧП не будут начисляться штрафы при просрочке платежей по займам и микрокредитам физических и юридических лиц.

10) Вводится отсрочка платежей по займам на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением чрезвычайного положения», -подчеркнул Даурен Абаев.