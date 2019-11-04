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ДАУРЕН АБАЕВ: С 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДНЯТЬ ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ОСТАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ

4 Ноября 2019 10:43
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ДАУРЕН АБАЕВ: С 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДНЯТЬ ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ОСТАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ

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Ключевые слова: Строительство, Жилье, Другие государственные органы, Общество, Молодежь, Год молодежи,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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