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ДАУРЕН АБАЕВ: С 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДНЯТЬ ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ОСТАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ
4 Ноября 2019 10:43
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Ключевые слова: Строительство, Жилье, Другие государственные органы, Общество, Молодежь, Год молодежи,
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