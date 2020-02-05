Даурен Абаев рассказал о новых проектах программы «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о новых проектах программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 января текущего года с участием государственных инспекторов Администрации Президента было проведено рабочее совещание по реализации программы на местном уровне. Государственным инспекторам были представлены методические материалы по каждому региону для контроля реализации программы на местном уровне. Кроме того, в целях сокращения документооборота предлагаем заслушивать отчеты регионов ежеквартально непосредственно перед Вами», - сказал Даурен Абаев в ходе заседания комиссии по программе «Рухани жаңғыру» в Акорде, обращаясь к Государственному секретарю РК Крымбеку Кушербаеву.

Таким образом, как отметил министр, будет обеспечен оперативный мониторинг исполнения плана мероприятий регионов.

«В предстоящем году в рамках госзадания запланирована реализация новых проектов. В частности, проекта по популяризации традиционной музыки, семейных ценностей, предпринимательской деятельности и национальных видов искусств, о новых технологиях в мире, а также анимационный проект для детей. Будут созданы аудиоподкасты по продвижению 100 новых учебников традиционной музыки, кюев, творчества Абая Кунанбайулы, детских произведений казахстанских авторов», - добавил Даурен Абаев.