Даурен Абаев прокомментировал выговор Президента акиму Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В программе «Открытый диалог- 2.0» первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев прокомментировал выговор Президента акиму Жамбылской области за допущенную кадровую ошибку. По его словам, такое увольнение, помимо формального значения, имеет, прежде всего, символическую нагрузку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что, возможно, формально с назначением чиновника не было никаких проблем. Скорее всего, все было по букве закона. Но государственная служба - не просто и не только формальное, это еще и этика, про служение обществу. Я, конечно, могу сейчас ошибаться. Но насколько я помню, в Казахстане насчитывается около 100 тысяч государственных служащих. И не каждого же, согласитесь, Президент освобождает от должности. Это исключительный случай», - прокомментировал Даурен Абаев.

Такое увольнение, по его словам, помимо формального значения, имеет, прежде всего, символическую нагрузку.

«Это знак солидарности власти и общества по вопиющим случаям. Это должен понимать каждый аким, каждый министр. Речь не о том, что уволенный аким был бы плохим начальником управления. Нет. Речь здесь, наверное, уже идет о репутации власти, об авторитете и общественном доверии. Без доверия невозможно отправление власти. Важно, наверное, чтобы государственный аппарат услышал это», - отметил Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за допущенную кадровую ошибку.