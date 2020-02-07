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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Даурен Абаев: Проект концепции законопроекта о мирных собраниях размещен на сайте «Открытого Правительства»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте «Открытого Правительства» размещен проект концепции законопроекта о мирных собраниях. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает МИА «Казинформ»
«Как вы знаете, на заседании Национального совета общественного доверия Главой государства было дано поручение разработать новый Закон о мирных собраниях. Сегодня нашим министерством на сайте «Открытого Правительства» размещен проект концепции данного нормативно-правового акта, - - написал в Facebook Даурен Абаев.
По его информации, на основе полученных предложений и ведущих международных практик предлагается целый ряд нововведений.
«Теперь в течение 10 рабочих дней все желающие могут оставить свои замечания и комментарии, которые в дальнейшем будут рассмотрены. Прошу журналистов, представителей неправительственного сектора, гражданских активистов принять участие в данной работе», - добавил министр.
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