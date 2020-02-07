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Даурен Абаев: Проект концепции законопроекта о мирных собраниях размещен на сайте «Открытого Правительства»

7 Февраля 2020 18:37
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Даурен Абаев: Проект концепции законопроекта о мирных собраниях размещен на сайте «Открытого Правительства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте «Открытого Правительства» размещен проект концепции законопроекта о мирных собраниях. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает МИА «Казинформ»

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«Как вы знаете, на заседании Национального совета общественного доверия Главой государства было дано поручение разработать новый Закон о мирных собраниях. Сегодня нашим министерством на сайте «Открытого Правительства» размещен проект концепции данного нормативно-правового акта, - - написал в Facebook Даурен Абаев.

По его информации, на основе полученных предложений и ведущих международных практик предлагается целый ряд нововведений.

«Теперь в течение 10 рабочих дней все желающие могут оставить свои замечания и комментарии, которые в дальнейшем будут рассмотрены. Прошу журналистов, представителей неправительственного сектора, гражданских активистов принять участие в данной работе», - добавил министр.


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LEGALACTS.EGOV.KZ


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Ключевые слова: Правительство РК, Общество, Нацсовет-2019,
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