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Даурен Абаев: Президент обозначил высокий кредит доверия руководству МВД

11 Октября 2018 21:28 117
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Даурен Абаев: Президент обозначил высокий кредит доверия руководству МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал вопрос предстоящей реформы МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава МИК в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» отметил, что все ключевые контуры предстоящей реформы Глава государства уже озвучил.

«То есть все будет строиться вокруг трех основных направлений: оптимизация численности и функционала полиции, совершенствование системы кадровой работы и внедрение новых стандартов работы с населением», - сказал Даурен Абаев.

Министр подчеркнул, что МВД теперь предстоит провести большую работу.

«Могу лишь отметить, что Президент обозначил высокий кредит доверия руководству Министерства внутренних дел и поручил самому министерству самостоятельно проанализировать, сделать выводы и разработать механизм модернизации провоохранительной системы», - заключил Даурен Абаев.

 

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Ключевые слова: Правительство РК, МВД РК, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Серик Сабеков

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