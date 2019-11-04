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ДАУРЕН АБАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОБУЧАТЬ ВРАЧЕЙ ВОЛОНТЕРСТВУ ЗА РУБЕЖОМ

4 Ноября 2019 11:35
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ДАУРЕН АБАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОБУЧАТЬ ВРАЧЕЙ ВОЛОНТЕРСТВУ ЗА РУБЕЖОМ

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Ключевые слова: Образование, Социальная поддержка, Здравоохранение, Общество, Молодежь,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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