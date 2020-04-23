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    Даурен Абаев отметил поступки казахстанцев, которые могли бы служить примером для всех

    23 Апреля 2020, 22:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев назвал новости, которые больше всего запомнились ему на этой неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу назвать несколько новостей, которые мне очень понравились. Буквально сегодня пришел гуманитарный груз для помощи в борьбе с коронавирусом в город Алматы. Его организовали казахстанские бизнесмены. Там гуманитарный груз на сумму в 1 млн долларов. Я думаю, прямо сейчас это очень необходимая помощь», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

    Министр также отметил студента Сатпаев Университета Санжара Курмангалиулы, который организовал и помог наладить онлайн-обучение в своем родном селе Жана жол в Жамбылской области.

    «То есть, когда возникла проблема, он создал домен, оплатил хостинг, обучил преподавателей и наладил всю эту работу. Отличная новость, и я думаю, жители села будут ему очень благодарны. Третья новость, которая запомнилась, – это то, что в городе Нур-Султане сделали отличный проект «Баурсак проджект». Для нуждающихся семей готовят выпечку, в том числе и баурсаки. Порядка 200 семьям и около 900 детям оказана помощь в виде выпечки. И последняя новость, которая запомнилась: в городе Экибастузе в первом подъезде, который закрыли на карантин, жители не опустили руки, не расстроились, не переругались между собой, а организовали ремонт всего подъезда. Отличная новость и пример», - заключил Даурен Абаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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