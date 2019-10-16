Даурен Абаев объяснил суть программы «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев объяснил основную суть программы Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все хорошо понимаем, как опасно попасть в ловушку самоуспокоения. Поэтому в наших действиях, сама наша жизнь должна сопровождаться здоровой рефлексией. Мы понимаем, что мы не идеальны. Именно поэтому в стране ведется большая работа по модернизации общественного сознания. «Рухани жаңғыру» - это не ренессанс традиционной культуры, как думают некоторые. Это не план мер по консервации архаики. Это – работа по привитию ценностей актуальных для новой эпохи: бережливости, трудолюбия, ориентированность на результат, полагания только на собственные силы, а не на упование на помощь ағашек и көкешек, здоровые амбиции, стремления постоянно быть конкурентоспособным и совершенствоваться», - сказал Даурен Абаев, выступая на республиканской конференции «Духовное согласие – залог единства и стабильности», приуроченной ко Дню духовного согласия.

Министр добавил, что все это не может стать национальной чертой за один день.«Этому нужно учиться системно и постоянно. И в этом зале сидят люди, в чьих руках - модернизировать сознание окружающих. Вы каждый день работаете с населением, с молодежью. Ваши слова могут изменить жизнь отдельно взятого человека», - подчеркнул Даурен Абаев.Министр также отметил важность сохранения мира и согласия в стране.«Согласие не подразумевает, что все должны иметь одинаковую точку зрения, оно означает, что даже самые сложные вопросы общественного развития должны решаться исключительно за счет обсуждения и компромиссов, а не конфликтов, которые недопустимы ни под каким предлогом. Еще один принцип – это национальное единство. Единая нация – это не просто язык, культура и традиции. Единая нация – это единые цели и устремления. Раздоры всегда опасны для общества. А для молодой страны с полиэтничным и многоконфессиональным обществом – вдвойне. Вместе с потерей единства общество утрачивает жизненную силу на пути к своей цели», - заключил Даурен Абаев.