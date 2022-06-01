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    Даурен Абаев объяснил, почему в некоторых туристических зонах не работают туалеты

    1 Июня 2022, 11:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2022 года введены в действие новые меры господдержки в туротрасли. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января 2022 года введены в действие новые меры господдержки в туротрасли. С целью совершенствования нами уже ведется работа в рамках проекта закона по опросам поддержки туротрасли, инициированного депутатами Мажилиса», - сказал Даурен Абаев.

    Вместе с тем, министр обратил внимание регионов на состояние туалетов.

    «Думаю, что данный вопрос необходимо решать с привлечением частного бизнеса. Туалеты на территории, которые относятся к так называемым турдестинациям, акиматы построили. Но здесь понять тоже можно, условно: есть у нас в Кайынды – замечательное место, куда огромное количество туристов сейчас приходит. Туалеты построены, но они не работают. Не работают, потому что это достаточно дорогое удовольствие, это вопрос их подключения к системе полного снабжения, так называемого. Поэтому, так как там вода, этого нет. Теперь мы находим решение, чтобы акиматы вместе с бизнесом уже нашли другие варианты применения, не протягивая всю эту инфраструктуру наверх. Будем решать этот вопрос», - отметил Даурен Абаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Туризм
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