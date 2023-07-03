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    Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России

    3 Июля 2023, 09:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Даурен Абаев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006). Владеет казахским, русским, английским языками.

    С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В 2003 году – третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане.

    С 2003 по 2007 год – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах.

    В 2007 году – начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 2007 по 2009 год – эксперт, консультант протокола Президента Республики Казахстан, заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

    С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

    С 2011 года – пресс-секретарь, советник Президента Республики Казахстан.

    С 2016 по 2019 годы – министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.

    С 2019 по 2020 годы – министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

    С 4 мая 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    С мая этого года Даурен Абаев был заместителем генерального секретаря СНГ.

    Имеет дипломатический ранг первого секретаря I класса. Владеет английским языком.

    Награжден орденами «Парасат», «Кұрмет», а также юбилейными медалями.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МИД РК Президент Казахстана Назначения Россия Даурен Абаев
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