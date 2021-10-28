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    Даурен Абаев: Наша цель - формирование национальной идентичности, реконструкция исторического сознания и укрепление патриотизма

    28 Октября 2021, 13:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев выступил в Атырау на международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент не случайно сказал в одной из своих статей: «Историей должны заниматься историки, а не политики». Это важный месседж. Он подчеркивает нашу приверженность курсу на профессионализацию истории. В таком важном вопросе не может быть места дилетантизму. Наша фундаментальная цель – формирование национальной идентичности, реконструкция исторического сознания и укрепление казахстанского патриотизма», - сказал Даурен Абаев.

    Но, как подчеркнул Даурен Абаев, при этом «Золотая Орда» - не панацея, способная решить все проблемы идеологического характера. Это составная часть одной большой и комплексной работы по интерпретации национальной истории с позиции подлинно независимого и суверенного государства.
    «Для этого нам с вами предстоит решить следующие задачи: преодоление фрагментарности и тенденциозности исторического знания; создание новой общегражданской модели истории как основы коллективной исторической памяти; преодоление европоцентристских подходов, отводящих степной цивилизации периферийный характер. Не секрет, что стадиальные концепции – формационная, мир-системная и прочие – рассматривают аграрные скотоводческие общества Евразии как боковые, тупиковые ветви развития человечества. Безусловно, такой взгляд на национальную историю приводит к формированию коллективного комплекса неполноценности. Именно его следствием является формирование негативного отношения к научному знанию, увлечение псевдоисторией, комплекс жертвы и ксенофобия. Речь не идет об абсолютном отказе от интеллектуального багажа европейской науки, однако все эти концепции должны применяться с учетом задач национальной истории», - сказал Даурен Абаев.
    Отметив, что необходимо формирование дискурса о цивилизационной ценности скотоводческой всаднической культуры в ее пратюркской, тюркской и казахской формах; дальнейшее продвижение в научном дискурсе понятий Великая Степь и Цивилизация Великой степи; обеспечение комплексного развития всех отраслей исторической науки Казахстана от источниковедения до палеогенетики.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Наука История Казахстана
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