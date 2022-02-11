+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Даурен Абаев наградил выдающихся деятелей культуры страны

11 Февраля 2022 15:43
Поделиться:
Даурен Абаев наградил выдающихся деятелей культуры страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы министр культуры и спорта вручил государственные стипендии в области культуры за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Новости по теме
Даурен Абаев посетил подведомственные Минкультуры и спорта организации в столице
Назначен директор столичного театра имени Калибека Куанышбаева Как развиваются столичные библиотеки Какова зарплата библиотекарей в Нур-Султане

Стипендии присуждаются ежегодно Указом Главы государства в целях поддержки творческих работников за вклад в сохранение и развитие культурной сферы страны.

В текущем году государственными стипендиями отмечены 74 деятеля литературы и искусства. Среди стипендиатов такие мэтры, как Олжас Сулейменов, Дулат Исабеков, Софы Сматаев, Акуштап Бактыгереева, Асанали Ашимов, Сабит Досанов, Бибигуль Тулегенова, Юрий Померанцев, Досхан Жолжаксынов и др.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых Рухия Байдукенова, Бейбіт Сарыбай, Калыкова Саида, Ержан Максим, Наурыз Ернат, Темирлан Олжабай и другие.

Открывая церемонию, министр тепло поздравил присутствующих, отметив, что вручение государственных стипендий является признанием их ценного вклада в развитие казахстанской культуры. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день все более возрастает роль творческой интеллигенции в деле культивирования в обществе конструктивных ценностных установок, особенно в молодежной среде.

Вместе с тем было отмечено, что 2022 год является знаковым для отечественной культуры ввиду предстоящего празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова, 125-летия Мухтара Ауезова, 100-летий Азильхана Нуршайыкова и Розы Баглановой.

В завершение встречи Даурен Абаев пожелал участникам церемонии крепкого здоровья, творческих успехов и семейного благополучия.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Культура   #Минкультуры   #Даурен Абаев  
Поделиться:
Новости по теме
Даурен Абаев посетил подведомственные Минкультуры и спорта организации в столице
Назначен директор столичного театра имени Калибека Куанышбаева
Как развиваются столичные библиотеки
Какова зарплата библиотекарей в Нур-Султане
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
3 Как будет выглядеть автогужевой мост в Семее
4 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
5 Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ
6 В Казахстане пройдут учения коллективных сил ОДКБ
Читайте также
Комикс о знаковых событиях истории Казахстана презентовали в Алматы
Почти 48 тысяч алматинцев вакцинировались Pfizer
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Как будет выглядеть автогужевой мост в Семее
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ
В Казахстане пройдут учения коллективных сил ОДКБ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив