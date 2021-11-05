Даурен Абаев: Госслужащие все как один поддерживают заданный Президентом курс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственные служащие все как один поддерживают заданный Президентом курс. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос ведущего о том, может ли иметь место намеренное торможение исполнения поручений Главы государства со стороны каких-либо госслужащих, Даурен Абаев отметил, что такого рода информация является намеренным введением в заблуждения для манипуляции общественным мнением.

«Верят этим байкам те, кто просто не знает всю механику реализации государственных решений. Любое решение происходит через множество стадий – планирование, выработка механизмов реализации, выделение бюджетов, согласование с госорганами и многое, многое другое. Да, Глава государства задал очень высокий темп для работы исполнительной власти и, возможно, по некоторым пунктам довольно сложно поддерживать этот темп. Но, я точно могу сказать, что ни о каком намеренном неисполнении поручений речи не идет. Иначе будут приниматься решения другого рода. Помните, как было сказано в Послании? Те, кто уклоняется от выполнения поручений Президента, должны уйти с занимаемых постов. В конце хочу добавить, что я как работник госаппарата, как человек, который знает многие процессы изнутри, могу заверить: «Государственные служащие, начиная от самых нижних ступеней, до самого верха, все, как один, поддерживают заданный Президентом курс», – сказал Д. Абаев.

Напомним, на совещании по вопросам развития моногородов, прошедшем в Экибастузе, Глава государства дал ряд поручений государственным органам.