Даурен Абаев: Байконур - это наше национальное достояние

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» выразил свое мнение по поводу значимости космодрома «Байконур» для Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отказ от Байконура, я думаю, стал бы для Казахстана большой стратегической ошибкой, и здесь, наверное, кроются несколько причин. Я не беру в расчет ежегодную плату, которая осуществляет российская сторона Казахстану за аренду - это, по-моему, в размере 40 млрд тенге. Это не самый значимый фактор. Благодаря Байконуру мы имеем в той или иной степени доступ к передовым технологиям глобальной космической индустрии», - сказал министр.

По его словам, сегодня Казахстан является одним из 37 государств на планете, кто имеет спутники, а на спутниковых данных будет базироваться цифровизация многих отраслей. И вся эта работа, заявил министр, завязана на Байконуре и его возможностях.

«Мы не должны никогда забывать, что Байконур - это наше национальное достояние. В 1990-х годах вообще вопрос стоял, действительно, может быть законсервировать, закрыть это все, но Глава государства сделал все возможное для сохранения и максимального плодотворного использования. И напоследок, это бренд, который известен всему миру. У меня такое ощущение, что благодаря Байконуру многие славные страницы казахстанской космонавтики еще впереди», - подчеркнул он.

Между тем Даурен Абаев также прокомментировал неудачный запуск космического корабля «Союза МС-10» с Гагаринского старта.

«Надо начать с того, что Комитет по ЧС и Министерство обороны и аэрокосмической промышленности оперативно проинформировали общественность об этом инциденте. Сгорание основной массы топлива произошло на высоте 48 километров. На землю попали только остатки жидкости, и в основном, речь идет о керосине. Как выяснилось, превышение допустимых концентрации веществ нет. Радиационный фон на месте падения в норме. Насколько я знаю, сейчас ведутся лабораторные исследования почвы, и это все будет обнародовано», - сообщил Даурен Абаев.

Напомним, 11 октября в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10». Однако из-за аварийной ситуации, возникшей во время полета, космонавтам пришлось катапультироваться, они приземлились близ города Жезказган. В настоящее время госкосмиссия расследует причины аварии.