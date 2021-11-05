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    Даурен Абаев: Антикоррупционная служба перешла к тактике раскрытия коррупционных схем

    5 Ноября 2021, 20:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба перешла к тактике раскрытия коррупционных схем. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Речь шла о новых методах работы по противодействию коррупции. Сейчас Антикор, по поручению Главы государства, от ловли отдельных должностных лиц перешел к тактике раскрытия целых коррупционных схем. Это системный и эффективный подход. Результаты уже озвучены по сфере сельского хозяйства», – сказал Д. Абаев.

    По его словам, этот новый подход к борьбе с коррупцией является своевременным. Потому, что сейчас уже речь идет о «коррупционной ренте» в сфере сельского хозяйства. Возможно, что, покупая продукты питания, казахстанцы оплачивают, кроме расходов на производство, еще и «откат» чиновникам. Не менее важно то, что Антикор уже работает над раскрытием подобных схем в других сферах.

    «Известно, что коррупция бывает разных видов. Например, бытовая, корпоративная, системная. Так вот, системная – самая опасная. В данном случае Антикор взялся именно за этот вид коррупции. Думаю, что это принесет наибольший эффект для нашей страны», – отметил Д. Абаев.

    Напомним, на совещании по вопросам развития моногородов, прошедшем в Экибастузе, Глава государства рассказал о своих поручениях Агентству по противодействию коррупции.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Борьба с коррупцией Даурен Абаев
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