Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Даулет Турлыханов призвал поддержать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборах

    6 Октября 2022, 10:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Казахстана, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Даулет Турлыханов призвал партийцев поддержать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В стране ведется активная работа по созданию справедливого общества, формированию государства, прислушивающегося к народу. Многие проблемы, которые копились годами, стали решаться. По инициативе нашего Президента были предприняты системные реформы в интересах страны. Особое внимание уделяется развитию спортивной отрасли и оказывается хорошая поддержка», - сказал он на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

    Известный спортсмен отметил, что во всех регионах страны построены универсальные спортивные комплексы, во дворах и общественных местах установлены тренажеры.

    «Мы должны разумно использовать эти возможности, чтобы вырастить наших потомков здоровыми, сильными. У всех нас есть одна общая Родина, государство. Нас объединяют общие цели и ценности. Призываю всех в едином порыве поддержать Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, не бросив его в трудную минуту, оценив упорный труд, который объединил нашу страну, рассчитывая на новые инициативы и планы, направленные на будущее, в интересах народа»,- подчеркнул Даулет Турлыханов.


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана AMANAT Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даже ядерное оружие одно на двоих – Касым-Жомарт Токаев о союзе России и Беларуси
    Интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер – Касым-Жомарт Токаев
    Сейчас мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Президент Казахстана
    ТМТМ и «Север-Юг» способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии - Президент РК
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Новости партнеров