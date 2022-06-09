Даулет Оспанов назначен командующим войсками регионального командования «Запад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Оспанов Даулет Рыскулбекович назначен командующим войсками регионального командования «Запад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Генерал-майор Даулет Оспанов родился 24 ноября 1970 года.

Образование высшее. В 1992 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, в 2000 году - Военную академия Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Трудовой стаж:

1992-1998 гг. - командир взвода связи, командир роты, начальник штаба - заместитель командира десантно-штурмового батальона, командир десантно-штурмового батальона;

1998-2000 гг. слушатель академии;

2000-2003 гг. - заместитель командира бригады;

2003-2008 гг. - командир десантно-штурмовой бригады;

2008-04.2010 гг. - заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;

04.2010-2013 гг. - начальник штаба - первый заместитель командующего Аэромобильными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;

02.2013-2015 гг. - командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;

15.10.2015-2017 гг. - командующий войсками регионального командования «Запад» РК;

2017-2018 гг. - заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК;

Последняя должность - заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК.

Награжден орденами «Айбын» 2-й степени (2010) и «Даңк».



