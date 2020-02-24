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вчера 20:05
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Даулет Бекманов назначен председателем Комитета госуслуг МЦРИАП РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Бекманов Даулет Нысанхулович назначен председателем Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.
Даулет Бекманов родился в 1983 году в г. Дустлик Республики Узбекистан.
В 2004 году окончил университет «Мирас», в 2010 году — Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году инженером-системотехником в частной компании.
С 2006 по 2011 год работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях.
С октября 2011 года на государственной службе. Трудился на руководящих должностях в сфере автоматизации государственных услуг в Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций, Агентстве по связи и информации РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК.
С июня 2016 по сентябрь 2018 года — заместитель директора департамента по развитию государственных услуг, директор департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.
В сентябре 2018 года был назначен заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».
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