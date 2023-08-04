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    Даулет Батырбаев назначен акимом Риддера

    4 Августа 2023, 11:25

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На должность акима Риддера Восточно-Казахстанской области назначен Даулет Батырбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Даулет Бахитович Батырбаев родился в 1976 году в Семее. В 1998 году учился в Государственном университете «Семей», в 2001 году – в Новосибирском гуманитарном институте. Специальность - экономика и менеджмент (экономист-бухгалтер), юриспруденция.

    Работал методистом Новосибирского гуманитарного института в Семее. С 1999 года работал в бизнес-структурах.

    Работу на государственной службе начал в Усть-Каменогорском управлении предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии в 2009 году.

    Позже стал заместителем акима Меновновского сельского округа.

    С 2011 по 2012 годы работал руководителем отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО. В июле 2012 года назначен заместителем акима Уланского района. С декабря 2014 года стал акимом района. В 2017 году переведен акимом Бескарагайского района.

    Ранее курировал управление энергетики и ЖКХ ВКО.

    Напомним, в конце апреля умер аким Риддера Дмитрий Горьковой.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Восточно-Казахстанская область Акимат Назначения Регионы Казахстана
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