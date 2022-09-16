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Дату проведения выборов объявит Президент - министр юстиции

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Сентября 2022, 11:30
Дату проведения выборов объявит Президент - министр юстиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министра юстиции РК Каната Мусина журналисты спросили о дате проведения президентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как объявил Глава государства в своем Послании, внеочередные выборы будут проведены осенью этого года. Конкретную дату проведения выборов объявит Президент своим указом. После назначения даты выборов в течение двух месяцев эти выборы будут проведены», – сказал Канат Мусин в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: первое - положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания, второе - увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда, третье – переименование столицы Казахстана.


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