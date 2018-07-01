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Датчиками с защитой от краж могут оснастить канализационные люки Астаны

31 Июля 2018 12:06 220
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Датчиками с защитой от краж могут оснастить канализационные люки Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несколько столичных разработчиков работают над специальными датчиками, которые будут устанавливаться на крышки канализационных люков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

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В случае несанкционированного поднятия крышки на пульт в ДВД Астаны поступит сигнал, пишет Елорда Инфо, ссылаясь на пост в Facebook председателя правления «Astana Innovations» Олжаса Сартаева .

«В городе очень остро стоит вопрос кражи канализационных люков. (...) Даже один открытый колодец в городе это неприемлемо. Так как это связано со здоровьем наших жителей», - написал О. Сартаев в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, ряд разработчиков Астаны сейчас работает над специальными датчиками. Датчики будут устанавливаться на крышку люка. В случае несанкционированного поднятия крышки сообщение поступит в информационную систему полицейских служб.

Руководитель «Astana Innovations» предложил астанчанам поучаствовать в инновациях.

«Вы знаете, руководством города поставлена задача по переводу процесса поиска решений коммунальных проблем города в инновационное поле, при этом процесс полностью прозрачен и открыт. Поэтому мы бы хотели ознакомиться с наибольшим количеством предложений и решений», - написал он.

Предложения О. Сартаеву можно писать в комментариях под постом либо личным сообщением в мессенджер.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Регионы,
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