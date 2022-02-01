Датчик угарного газа спас одинокую пенсионерку в селе Кокпекты ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Информационном центре Восточно-Казахстанской области спасатели рассказали о снижении количества пожаров в регионе и о случае, когда сработавший датчик угарного газа спас жизнь женщине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«С начала отопительного сезона в жилом секторе произошло 282 пожара, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлогоднего сезона», - сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

«С начала отопительного сезона от угарного газа погибло семь человек (в 2020 году - девять). Частыми причинами отравления угарным газом являются прогары и трещины в конструкции печи, забитый дымоход, закрытая заслонка, отсутствие тяги печи. Количество травмированных людей от угарного газа с начала отопительного периода уменьшилось на 38% и составило 31 человек, из них 17 детей (в отопительный сезон 2020-2021 годов - 50 человек, из них 23 ребенка). От общего количества пострадавших 54% пострадали из-за забитого дымохода (17 случаев); 16% из-за прогаров и трещин в печах (пять случаев). Отсутствие тяги в печах – пять случаев; закрытая заслонка – четыре происшествия», - продолжил Дмитрий Титов.

Спикер отметил, что в последнее время все чаще происходят пожары и отравления угарным газом на территории дачных участков и садоводческих сообществ. Граждане переоборудуют дачные домики для зимнего проживания без соблюдения норм пожарной безопасности, что приводит к печальным событиям.

По данным ДЧС, 38% пострадавших людей получили отравление угарным газом, находясь или проживая в дачных домах (остальные в частных домах – 14, многоквартирных домах с печным отоплением - пять). Почти 5% от общего количества пожаров, зарегистрированных в жилом секторе с начала отопительного периода, приходятся на дачи.

Сотрудники гражданской защиты ежедневно ведут подворовой обход жилого сектора в течение всего отопительного периода.

С начала отопительного сезона подворовым обходом охвачено более 315 000 домов, 537 935 человек. Нарушения выявлены в 80 915 домах.

Особое внимание уделяется людям, относящимся к социально уязвимым слоям населения. В области зарегистрировано 8 172 дома, где живут многодетные, малоимущие семьи, одинокие престарелые граждане, нуждающиеся в адресной социальной помощи.

В ходе осмотра печей и внутреннего состояния домов сотрудники гражданской защиты выявили 3965 домов, где обнаружены 5928 нарушений, связанных с эксплуатацией печей, электропроводов, электробытовых приборов, путями эвакуации, отсутствием противопожарных разрывов и так далее.

В местные акиматы, отделы занятости и социальных программ, в органы прокуратуры направлены письма с указанием выявленных нарушений и адресами, где проживают социально уязвимые категории граждан.

Сотрудники органов гражданской защиты закончили установку датчиков угарного газа, предоставленных ТОО «Казцинк» в рамках меморандума. На сегодняшний день в домах с печным отоплением, где проживают многодетные и малообеспеченные семьи, закончен монтаж 1708 датчиков угарного газа и дыма. За последние пять лет сотрудники ДЧС ВКО установили в 19 городах и районах области более 13 000 датчиков, из них 7417 - датчики угарного газа, 5997 - природного газа, 30 - дыма.

Как рассказали спасатели, 18 ноября 2021 года датчик угарного газа предотвратил трагедию в селе Кокпекты. Хозяйка дома состоит в списке социально уязвимых слоев населения как одиноко проживающий пожилой человек. По словам женщины, датчик стал подавать звуковые сигналы, о чем она незамедлительно сообщила по номеру «101». Сотрудники ОЧС Кокпектинского района осмотрели печь. По внешним признакам трещин и щелей не наблюдалось, но колодцы печи оказались не очищены, так как женщина самостоятельно не может их очистить. Сотрудники ОЧС очистили колодцы, проветрили помещение. Датчик работает в прежнем режиме.







