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    Дата референдума будет обозначена в Указе Президента – мажилисмен

    5 Мая 2022, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Арман Кожахметов ответил на вопрос касательно возможного срока проведения предстоящего республиканского референдума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Референдум предположительно будет 5 июня. Насколько эта информация достоверна?» - поинтересовались журналисты после заседания Мажилиса.

    «Мы ожидаем, что сегодня или завтра, возможно, будет Указ Президента. Мы все это увидим в Указе. Удобная дата, конечно. 5 июня - выходной день», - сказал Арман Кожахметов в кулуарах заседания Мажилиса.

    Также депутат ответил на вопрос относительно того, были ли предложения рабочей группы о переименовании столицы.

    «В рабочей группе этот вопрос не обсуждался. Мы руководствовались тем, что прозвучало в марте в Послании Президента. Поэтому за основу были взяты поручения, которые звучали от Президента. Дополнительно учитывалось все, что предлагали наши граждане, неправительственные организации. Все эти поправки мы обсуждали вместе», - сказал Арман Кожахметов.

    Ранее сообщалось о том, что Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме.

    29 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по изменениям в Конституцию.

    Фото: factcheck.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Общество Реформы Токаева Референдум
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