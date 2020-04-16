Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары перенесена на 1 июля

    16 Апреля 2020, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары перенесена на 1 июля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 13 апреля 2020 года № 379 ( зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19784 от 14 апреля 2020 года) внесены изменения в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота».

    Таким образом, перенесены сроки обязанности налогоплательщиков по оформлению сопроводительных накладных на товары.

    Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары

    № п/п

    Наименование товара

    Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары

    1.

    Биотопливо, производство и оборот которого регулируется Законом Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива»

    1 января 2020 года

    2.

    Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»

    1 июля 2020 года

    3.

    Отдельные виды нефтепродуктов, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»

    1 июля 2020 года

    4.

    Табачные изделия, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий»

    1 июля 2020 года

    5.

    Товары, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и наименование которых включены в Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором, участником которого является Республика Казахстан (кроме указанных в пункте 9 настоящего Перечня)

    1 января 2021 года

    6.

    Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза

    1 июля 2020 года

    7.

    Товары, вывозимые с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического союза

    1 июля 2020 года

    8.

    Товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан

    1 января 2021 года

    9.

    Товары, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и наименование которых включены в Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором, участником которого является Республика Казахстан, и по которым электронные счета – фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур

    1 июля 2020 года

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Расходы на возмещение последствий пожара в области Абай еще не подсчитаны - Минфин
    Сколько объектов госсобственности выставили на приватизацию в Казахстане
    88 млрд тенге из республиканского бюджета не освоили в Казахстане
    Финансирование Комитета лесного хозяйства прокомментировал Ерулан Жамаубаев
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке