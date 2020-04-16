Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары перенесена на 1 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары перенесена на 1 июля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 13 апреля 2020 года № 379 ( зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19784 от 14 апреля 2020 года) внесены изменения в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота».

Таким образом, перенесены сроки обязанности налогоплательщиков по оформлению сопроводительных накладных на товары.

Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары

№ п/п

Наименование товара

Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары

1.

Биотопливо, производство и оборот которого регулируется Законом Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива»

1 января 2020 года

2.

Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»

1 июля 2020 года

3.

Отдельные виды нефтепродуктов, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»

1 июля 2020 года

4.

Табачные изделия, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий»

1 июля 2020 года

5.

Товары, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и наименование которых включены в Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором, участником которого является Республика Казахстан (кроме указанных в пункте 9 настоящего Перечня)

1 января 2021 года

6.

Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза

1 июля 2020 года

7.

Товары, вывозимые с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического союза

1 июля 2020 года

8.

Товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан

1 января 2021 года

9.

Товары, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и наименование которых включены в Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором, участником которого является Республика Казахстан, и по которым электронные счета – фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур

1 июля 2020 года