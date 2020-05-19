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    DATA-центр стоимостью 18 млрд тенге строят в СКО

    19 Мая 2020, 08:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В городе Петропавловске на месте заброшенного завода имени Калинина к концу 2021 года появится современный DATA-центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Завод с огромной территорией в несколько тысяч квадратных метров простоял никому не нужным более 10 лет. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, что здание находилось в залоге. Должного присмотра за ним не было – его попросту незаконно разбирали местные жители. Завод вовремя забрали в коммунальную собственность и передали инвестору.

    Представитель компании-инвестора ТОО «PP Solutions» Болатбек Юсупов отметил, что после проведения технического обследования из 26 зданий завода 17 оказались аварийными и восстановлению не подлежат.

    «Идет подготовка к строительству. 50% полностью убрали. 10 тысяч кубов мусора вывезли. Работы по усилению конструкций одного из зданий завершили. Построим подстанцию, мощности которой хватит на обеспечение энергией трех городов. Весь проект разделили на 4 подпроекта. Первый этап запуска – конец 2021 года. К этому времени восстановим два здания и поставим оборудование. Основное направление – рендеринг – обработка графики. Проектные компании могут пользоваться этими услугами. Здания можно проектировать в 3D», - рассказал Б. Юсупов.

    Общая сумма инвестиций составит 18-20 млрд тенге. Аким области уверен, что в условиях цифровизации проект по созданию DATA-центра весьма перспективен.

    «За последние годы мы видим рост востребованности таких услуг. Растут безналичные платежи. В нашей области сейчас доля безналичных платежей - 48%. Это только по итогам первого квартала. В апреле она будет еще выше. Таких больших DATA-центров в нашей стране нет», - сказал К. Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Акимат Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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