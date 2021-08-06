Дать взятку районному акиму за должность пытались в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 млн тенге пытались предложить районному акиму в Кызылординской области за должность. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2 августа 2021 года приговором Шиелийского районного суда к 6 годам лишения свободы осуждена Сыздыкова А.И. (ст.190 ч.3 п.1, ст.28 ч.4, ст.367 ч.2 УК). Она подозревалась в получении путём обмана и подстрекательства к даче взятки акиму района Кызылординской области денежных средств в общей сумме 3 млн тенге от жителя Кызылординской области, якобы за назначение его на руководящую должность в аппарате акима Шиелийского района», - сказал Данияр Бигадйаров на брифинге в ведомстве.

Ранее Д. Бигайдаров рассказал , что в Таразе два сотрудника акимата оштрафованы за коррупцию.

Главный специалист аппарата акима г. Тараз Избасаров Ж.К. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в сумме 2 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; главный специалист аппарата акима г. Тараз Суюнбеков А.А. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу 1,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи.