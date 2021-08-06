Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Дать взятку районному акиму за должность пытались в Кызылординской области

    6 Августа 2021, 16:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 млн тенге пытались предложить районному акиму в Кызылординской области за должность. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2 августа 2021 года приговором Шиелийского районного суда к 6 годам лишения свободы осуждена Сыздыкова А.И. (ст.190 ч.3 п.1, ст.28 ч.4, ст.367 ч.2 УК). Она подозревалась в получении путём обмана и подстрекательства к даче взятки акиму района Кызылординской области денежных средств в общей сумме 3 млн тенге от жителя Кызылординской области, якобы за назначение его на руководящую должность в аппарате акима Шиелийского района», - сказал Данияр Бигадйаров на брифинге в ведомстве.

    Ранее Д. Бигайдаров рассказал , что в Таразе два сотрудника акимата оштрафованы за коррупцию.

    Главный специалист аппарата акима г. Тараз Избасаров Ж.К. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в сумме 2 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; главный специалист аппарата акима г. Тараз Суюнбеков А.А. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу 1,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Кызылординская область Коррупция Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    100 новых автобусов пополнят пассажирский автопарк Актобе
    Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка