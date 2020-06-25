Дать взятку готов каждый четвертый европеец

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Каждый четвертый житель Европейского союза считает приемлемым иногда дать взятку для решения срочных вопросов. Такие данные приводятся в исследовании Агентства ЕС по основным правам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый четвертый человек в ЕС (24%) считает приемлемым иногда или всегда делать подарок чиновнику или государственному служащему для ускорения рассмотрения дел. Каждый третий человек (32%) согласится оказать кому-либо какую-либо услугу», - отмечается в документе.

При этом среди молодых людей до 30 лет около половины готовы были дать взятку для решения срочных вопросов, тогда как старшее поколение менее подвержено коррупции – 35%.

Впрочем, этот показатель существенно различается в зависимости от страны Европейского союза.

Более половины респондентов в Словакии, Чехии и Хорватии считают приемлемым иногда сделать подарок чиновнику, чтобы он быстрее отреагировал на срочный запрос. Почти столько же во Франции – 48%.

В то же время в Швеции, Финляндии, Португалии и на Мальте такого мнения придерживается лишь каждый 5-й респондент.

Из тех, кто когда-либо давал взятки, 45% европейцев показали на врачей и медсестер, 12 процентов дают подарки учителям, сотрудники контролирующих органов брали взятки у 11% респондентов, а на полицейских указали 9% опрошенных.



