Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Дать взятку готов каждый четвертый европеец

    25 Июня 2020, 00:33

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Каждый четвертый житель Европейского союза считает приемлемым иногда дать взятку для решения срочных вопросов. Такие данные приводятся в исследовании Агентства ЕС по основным правам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый четвертый человек в ЕС (24%) считает приемлемым иногда или всегда делать подарок чиновнику или государственному служащему для ускорения рассмотрения дел. Каждый третий человек (32%) согласится оказать кому-либо какую-либо услугу», - отмечается в документе.

    При этом среди молодых людей до 30 лет около половины готовы были дать взятку для решения срочных вопросов, тогда как старшее поколение менее подвержено коррупции – 35%.

    Впрочем, этот показатель существенно различается в зависимости от страны Европейского союза.

    Более половины респондентов в Словакии, Чехии и Хорватии считают приемлемым иногда сделать подарок чиновнику, чтобы он быстрее отреагировал на срочный запрос. Почти столько же во Франции – 48%.

    В то же время в Швеции, Финляндии, Португалии и на Мальте такого мнения придерживается лишь каждый 5-й респондент.

    Из тех, кто когда-либо давал взятки, 45% европейцев показали на врачей и медсестер, 12 процентов дают подарки учителям, сотрудники контролирующих органов брали взятки у 11% респондентов, а на полицейских указали 9% опрошенных.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 7 лет осужден полицейский в Петропавловске за покровительство незаконному бизнесу
    Родственники подозреваемого в коррупции чиновника вышли на митинг в Астане
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров