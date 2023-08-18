Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Дастан Рыспеков освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МКС РК

    18 Августа 2023, 18:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Рыспеков Дастан Адаевич освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МКС РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министр РК.

    Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.

    Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

    С 2007 по 2016 гг. работал на руководящих должностях в департаменте экономики и бюджетного планирования г. Алматы, Ревизионной комиссии по г. Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

    В 2016-2018 гг. — директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

    В 2018-2019 гг. — руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

    С апреля 2019 года занимал должность директора департамента экономики и бюджетного планирования АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

    С 2020 года и по настоящее время работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Отставки Минкультуры Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане начался прием заявок на премию в области литературы и журналистики
    Экс-глава министерства культуры и спорта прокомментировал свою отставку
    Министром туризма и спорта назначен Ермек Маржикпаев
    Светлана Жакупова назначена министром труда и социальной защиты населения РК
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области