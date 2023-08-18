Дастан Рыспеков освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МКС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Рыспеков Дастан Адаевич освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма МКС РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министр РК.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

С 2007 по 2016 гг. работал на руководящих должностях в департаменте экономики и бюджетного планирования г. Алматы, Ревизионной комиссии по г. Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2016-2018 гг. — директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В 2018-2019 гг. — руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С апреля 2019 года занимал должность директора департамента экономики и бюджетного планирования АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

С 2020 года и по настоящее время работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.