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    Дастан Мукашбеков завоевал путевку на Паралимпийские игры в Париже

    13 Июля 2023, 21:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по паралегкой атлетике. Казахстанец занял третье место в толкании ядра с результатом 15.74 метра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Турнир проходит в Париже с 8 по 17 июля. В соревнованиях принимают участие более 1200 спортсменов из 107 стран мира. От Казахстана выступают Дастан Мукашбеков и Салтанат Әбілхасымқызы. Чемпионат мира по паралегкой атлетике является квалификационным турниром, где спортсмены, занявшие первые 4 места, получают путевки на XVII летние Паралимпийские игры.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Франция Легкая атлетика
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