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    Дастан Кудабаев стал руководителем Управления предпринимательства Карагандинской области

    10 Мая 2023, 13:47

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Назначен новый руководитель Управления предпринимательства Карагандинской области. Им стал Дастан Кудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    До настоящего назначения Дастан Кудабаев занимал должность заместителя руководителя управления по инспекции труда.

    На госслужбе с 2012 года. В разные годы работал советником акима Караганды, главным специалистом отдела по работе с детскими и молодежными неправительственными организациями в Управлении по вопросам молодежной политики Карагандинской области, главным специалистом по внутреннему контролю в этом же ведомстве, руководителем отдела по управлению персоналом в Управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

    С сентября 2018 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Назначения Регионы Караганда
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