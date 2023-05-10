Дастан Кудабаев стал руководителем Управления предпринимательства Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Назначен новый руководитель Управления предпринимательства Карагандинской области. Им стал Дастан Кудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До настоящего назначения Дастан Кудабаев занимал должность заместителя руководителя управления по инспекции труда.

На госслужбе с 2012 года. В разные годы работал советником акима Караганды, главным специалистом отдела по работе с детскими и молодежными неправительственными организациями в Управлении по вопросам молодежной политики Карагандинской области, главным специалистом по внутреннему контролю в этом же ведомстве, руководителем отдела по управлению персоналом в Управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

С сентября 2018 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области.



