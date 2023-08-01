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    Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова

    1 Августа 2023, 00:56

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дарын Кулжабаев (1-0, 0 КО) провел свой второй поединок в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кулжабаев выступил на вечере бокса в столице Узбекистана Ташкенте, где его соперником стал 20-летний узбекистанский спортсмен Афзалбек Бахтиеров (0-5).

    Поединок в наилегчайшем весе был запланирован на четыре раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию и завершился досрочной победой казахстанца. В конце второго раунда Кулжабаев точным ударом отправил соперника на канвас, рефери начал отсчет, после чего бой продолжился, но перед третьим раундом угол Бахтиерова отказался от продолжения поединка.

    Таким образом, Дарын Кулжабаев одержал вторую победу в профи, а Афзалбек Бахтиеров потерпел шестое поражение.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Узбекистан Бокс
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