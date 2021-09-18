Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Дарын Конысбаев завоевал «золото» чемпионата Азии по триатлону

    18 Сентября 2021, 20:00

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - В эти дни Чолпон-ата (Кыргызстан) принимает чемпионат Азии по триатлону. Казахстанский триалет Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Кроме него бронзовую награду чемпионата Азии завоевал Аян Бейсенбаев.

    Напомним, на старт континентального первенства в этом году было заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.

    Участники категории Elite состязались на дистанции «спринт» (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей