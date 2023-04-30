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    Даррен Диц, Джесси Блэкер, Кёртис Волк и Виктор Сведберг не сыграют за сборную Казахстана

    30 Апреля 2023, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канадцы Даррен Диц, Джесси Блэкер, Кёртис Волк и швед Виктор Сведберг не сыграют за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на shaiba.kz.

    Натурализованные хоккеисты, имея казахстанский паспорт, не отказались от прежнего гражданства. По закону все четыре спортсмена должны быть лишены казахстанского гражданства, после чего они будут считаться легионерами в КХЛ. До этого казахстанский паспорт выводил их из-под лимита.

    Защитник Даррен Диц выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина. В плей-офф он сыграл 27 матчей и набрал 11 (4+7) очков. В 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ хоккеист записал в актив 15 (5+10) результативных баллов.

    Игрок обороны «Автомобилиста» Джесси Блэкер провёл в прошедшем сезоне КХЛ 58 матчей и заработал 12 (4+8) очков.

    Форвард Кёртис Волк также защищал цвета екатеринбургской команды. В 63 матчах он забросил 18 шайб и сделал 31 результативную передачу.

    Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг провёл за омский клуб 45 встреч и набрал 7 (2+5) очков.

    Предстоящее мировое первенство пройдёт с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Её соперниками по группе «B» станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

    Как сообщалось ранее, Казахстан обыграл Францию в юношеском чемпионате мира по хоккею и вышел в топ-дивизион.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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