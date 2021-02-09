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    Дарига Шакимова одержала победу на международном турнире по боксу в Венгрии

    9 Февраля 2021, 19:19

    ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - Дебрецен (Венгрия) в эти дни принимает международный турнир по боксу памяти Боксай Иштван, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Выступающая в весовой категории до 69 кг Дарига Шакимова одержала первую победу в турнире. Она оказалась сильнее соперницы из Венгрии Будаи Вивен и вышла в следующий раунд.

    Отметим, что турнир продлится до 13 февраля.

    Ранее сообщалось, что представительницы команды Казахстана по боксу принимают участие в международном турнире памяти Боксай Иштван в Венгрии.


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    Спорт Венгрия
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