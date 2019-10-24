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    Дарига Назарбаева встретилась с Патриархом Кириллом

    24 Октября 2019, 16:51

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Республики Казахстан, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

    Беседа прошла в рамках официального визита делегации Сената Парламента Республики Казахстан в Россию.

    В ходе встречи Дарига Назарбаева поблагодарила Патриарха за теплый прием, отметила, что между Республикой Казахстан и Московским Патриархатом сложилось конструктивное взаимодействие и налажены доверительные отношения.

    «Ваше участие в IV Съезде лидеров мировых и традиционных религий внесло неоценимый вклад в работу форума и значительно обогатило его содержание. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество и взаимоотношения будут способствовать укреплению мира и согласия между нашими странами. Выражаем надежду увидеть Вас снова в качестве участника и почетного гостя следующего форума, который состоится в июне 2021 года», - сказала Дарига Назарбаева.

    В свою очередь Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Даригу Назарбаеву за приглашение, подчеркнул важность Съезда духовных иерархов в установлении конструктивного диалога между обществами, религиями и культурами, межрелигиозной терпимости, благожелательности и взаимопонимания.

    «Весь Казахстан является священной землей. И мы очень радуемся позитивному развитию страны и наших взаимоотношений. Съезд, безусловно, является реальной площадкой для решения конкретных и важных вопросов, которые волнуют мировое сообщество. И в этом огромная роль и заслуга Первого Президента Н.Назарбаева. Мы заинтересованы в более тесном сотрудничестве и поддержке по всем направлениям, в том числе в укреплении связей с Центром Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога», - заключил Святейший Патриарх Кирилл.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Сенат Россия
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