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    Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком

    16 Октября 2019, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК, директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком, который проходит в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

    Глава верхней палаты встретилась с президентом Союза международного контроля над раком принцессой Хашимитского Королевства Иордания Диной Миред. Стороны обсудили возможности сотрудничества Фонда Первого Президента с Фондом борьбы с раком Короля Хусейна.

    «Фонд Первого Президента финансирует проекты по различным направлениям, включая здравоохранение и молодежные научные исследования. Как директор фонда предлагаю рассмотреть возможность сотрудничества наших организаций. Мы были бы рады усилить нашу работу в сфере исследования проблем онкологии», - отметила Дарига Назарбаева.

    В рамках Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

    Глава Сената поблагодарила собеседницу за участие в мероприятии, отметила важность изучения, диагностики и лечения онкологических заболеваний как в национальном, так и в мировом масштабе.

    В свою очередь, Эмине Эрдоган высоко оценила организацию саммита, предложила двустороннее сотрудничество в области здравоохранения.

    «Казахстан и Турцию связывают не только дружественные и братские отношения, но и партнерские. Наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. Поэтому уверена, что по итогам саммита мы и в области медицины укрепим сотрудничество и взаимовыгодную связь», - отметила первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

    Дарига Назарбаева также встретилась с первой леди Буркина-Фасо Аджови Сика Каборе.

    В ходе встречи спикер Сената рассказала о принимаемых мерах по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане. По словам Д. Назарбаевой, по поручению Елбасы утвержден Комплексный план на 2018-2022 годы для расширения доступности высокотехнологичных медицинских услуг, внедрения инновационных методов диагностики и лечения, развития кадровых ресурсов, фундаментальных и прикладных научных исследований в области онкологии.

    В свою очередь, Аджови Сика Каборе отметила важность совместной работы по сохранению здоровья граждан. Первая леди выразила готовность Буркина-Фасо перенять опыт Казахстана в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями.

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    Астана Сенат Здравоохранение Турция Африка Иордания
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