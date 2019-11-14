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    Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Армению

    14 Ноября 2019, 11:29

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с председателем Даригой Назарбаевой по приглашению председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна прибыла с официальным визитом в Республику Армения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Программой визита предусмотрены встречи спикера Сената Парламента РК с председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.

    Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией, а также перспективы развития межпарламентских отношений.

    Автор:

    Сенат Армения
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